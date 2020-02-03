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      Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости

       
      Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости

      Гостеприимная и колоритная Грузия с годами привлекает иностранцев не только как незабываемое место для отдыха, но и как возможность для выгодных инвестиций и легкого ведения бизнеса.

      Покупка недвижимости остается одним из самых надежных способов выгодно инвестировать
      средства, это отличный и разумный способ получать пассивный доход.

      Почему инвесторы все чаще выбирают Батуми – город небоскребов на берегу Черного моря для вложений в недвижимость?

      Что такое доходные апартаменты?

      Это недвижимость, которая работает на вас. На сегодня это один из самых эффективных способов получения пассивного дохода. К примеру, вы покупаете апартаменты в гостиничном комплексе на берегу моря. Здесь вы можете не только отдыхать сами, но и сдавать номер в аренду на время своего отсутствия.

      Один из крупнейших застройщиков Европы ORBI GROUP имеет потрясающие предложения для
      инвесторов – стать владельцем апартаментов 5* в самом большом гостиничном комплексе мира в самом сердце туристического Батуми ORBI CITY.

      ORBI CITY предлагает готовые апартаменты в собственность под ключ, с итальянской мебелью,
      техникой и фантастическим видом на море, который никого не оставит равнодушным.
      Гостиничные номера полностью готовы к эксплуатации и сдачи в аренду по окончании строительства комплекса.

      Что стоит знать о ORBI CITY?

      ORBI CITY – крупнейший гостиничный комплекс мира (9000 апартаментов) – это настоящий город в городе с полноценной инфраструктурой, огромным торговым центром с всемирно известными брендами, конгресс-холлом, ресторанами, бассейнами, SPA-центрами, кинотеатрами, детскими игровыми зонами и террасами, откуда открывается сказочный вид на море, горы и город.

      Масштабная инфраструктура позволит в значительной степени повысить туристическую, спортивную, культурную и деловую активность и привлекательность города. Апартаменты здесь станут не только прекрасным местом для вашего отдыха. Их можно сдавать в аренду и получать привлекательный доход от 7000$ в год. С согласия клиента профессиональная управляющая компания сдает апартаменты в аренду, а владелец может контролировать весь процесс онлайн с любого уголка мира.

      Торгово-развлекательным центром будет руководить крупнейший в мире оператор – компания с
      мировым именем "ДжонЛанЛасаль" (JLL). Компания входит в перечень крупнейших управляющих компаний мира Fortune 500, объединяет около 300 корпоративных офисов и 86 000 сотрудников в более 80 странах мира.

      Как зарабатывать 7000 $ в год?

      Апартаменты премиум-класса в ORBI CITY доступны от 42 000$. Например, вы покупаете 1-комнатную студию за 40 000$ и хотите сдавать ее в аренду. Цены на аренду подобных апартаментов в комплексе 5* на первой линии моря в Батуми стартуют от 200 $ до 800 $.

      Сейчас Грузия и Батуми в частности переживают настоящий туристический бум. В 2018-м страну
      посетило более 8,7 миллиона туристов и по прогнозам аналитиков в 2019-м эта цифра возрастет еще на 20%.

      В зависимости от сезонности и загруженности среднегодовая прибыль от сдачи в аренду ваших
      апартаментов составит почти 9000 $. Минус стоимость оплаты за коммунальные услуги,
      обслуживание комплекса, налог на прибыль и получите ваш среднегодовой доход – около 7000 $ в год.

      По темпам развития и инвестиционной привлекательностьи город справедливо называют вторым Дубаем.

      Ежегодный прирост потока туристов в Батуми, отличное расположение на первой линии, масштаб и инфраструктура крупнейшего гостиничного комплекса мира ORBI CITY обеспечивает высокую заполняемость гостиничных номеров в течение целого года.

      Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.

       

      Теги: Новости Грузии Недвижимость Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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