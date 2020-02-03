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      Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості

       
      Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості

      Гостинна і колоритна Грузія з роками приваблює іноземців не тільки як незабутнє місце для відпочинку, але і як можливість для вигідних інвестицій і легкого ведення бізнесу.

      Купівля нерухомості залишається одним з найнадійніших способів вигідно інвестувати кошти, це відмінний і розумний спосіб отримувати пасивний дохід.

      Чому інвестори все частіше вибирають Батумі – місто хмарочосів на березі Чорного моря для вкладень в нерухомість?

      Що таке дохідні апартаменти?

      Це нерухомість, яка працює на вас. На сьогодні це один з найефективніших способів отримання пасивного доходу.

      Наприклад, ви купуєте апартаменти в готельному комплексі на березі моря. Тут ви можете не тільки відпочивати самі, а й здавати номер в оренду на час своєї відсутності.

      Один з найбільших забудовників Європи ORBI GROUP має чудові пропозиції для інвесторів стати власником апартаментів 5* в найбільшому готельному комплексі світу в самому серці туристичного Батумі ORBI CITY.

      ORBI CITY пропонує готові апартаменти у власність під ключ, з італійськими меблями, технікою і фантастичним виглядом на море, який нікого не залишить байдужим.

      Готельні номери повністю готові до експлуатації та здачі в оренду після закінчення будівництва комплексу.

      Що варто знати про ORBI CITY?

      ORBI CITY найбільший готельний комплекс світу (9 000 апартаментів) це справжнє "місто в місті" з повноцінною інфраструктурою, великим торговим центром з всесвітньо відомими брендами, конгрес-холом, ресторанами, басейнами, SPA-центрами, кінотеатрами, дитячими ігровими зонами і терасами, звідки відкривається казковий вид на море, гори і місто.

      Масштабна інфраструктура дозволить в значній мірі підвищити туристичну, спортивну, культурну та ділову активність і привабливість міста.

      Апартаменти тут стануть не тільки прекрасним місцем для вашого відпочинку. Їх можна здавати в оренду і отримувати привабливий дохід від 7000 $ в рік.

      За згодою клієнта професійна керуюча компанія здає апартаменти в оренду, а власник може контролювати весь процес онлайн з будь-якого куточка світу.

      Торгово-розважальним центром керуватиме найбільший у світі оператор компанія зі світовим ім'ям "ДжонЛанЛасаль" (JLL). Компанія входить до переліку найбільших керуючих компаній світу Fortune 500, об'єднує близько 300 корпоративних офісів і 86 000 співробітників в понад 80 країнах світу.

      Як заробляти 7000 $ в рік?

      Апартаменти преміум-класу в ORBI CITY доступні від 42 000 $. Наприклад, ви купуєте 1-кімнатну студію за 40 000 $ і хочете здавати її в оренду.

      Ціни на оренду подібних апартаментів в комплексі 5* на першій лінії моря в Батумі стартують від 200 $ до 800 $.

      Зараз Грузія і Батумі зокрема переживають справжній туристичний бум. У 2018-му країну відвідало понад 8,7 мільйона туристів і за прогнозами аналітиків в 2020-му ця цифра зросте ще на 20%.

      Залежно від сезонності і завантаженості середньорічний прибуток від здачі в оренду ваших апартаментів складе майже 9000 $. Мінус вартість оплати за комунальні послуги, обслуговування комплексу, податок на прибуток і отримаєте ваш середньорічний дохід близько 7000 $ в рік.

      За темпами розвитку та інвестиційною привабливістю місто справедливо називають другим Дубаєм.

      Щорічний приріст потоку туристів в Батумі, відмінне розташування на першій лінії, масштаб і інфраструктура найбільшого готельного комплексу світу ORBI CITY забезпечує високу заповнюваність готельних номерів впродовж цілого року.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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