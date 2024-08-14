Об этом в разговоре с 24 Каналом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что ВСУ могут проводить в России масштабные военные операции, спецоперации или контроперации. И это является абсолютно юридически корректным действием со стороны Украины, против которой Россия развязала войну.

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Россия рассчитывала, что Запад отреагирует иначе

Подоляк отметил, что Россия будет комментировать события вокруг Курщины согласно своим привычным нарративам, которые использовала в течение нескольких лет. Однако сегодня на них никто не будет обращать внимание. По его словам, если раньше мировые сообщества выражали опасения, призывали не раздражать Россию, чтобы обезопасить себя от негативных последствий со стороны страны-агрессора, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

Война – это война. И она постепенно выглядит для России так, как должна выглядеть для страны-агрессора. У нас сегодня с вами есть зафиксированный факт единоличной агрессии неспровоцированного типа – со стороны России. Она будет за это юридически отвечать. Когда война переносится на территорию агрессора, то воспринимается как война справедливого типа,

– подчеркнул Подоляк.

По словам советника председателя ОПУ, все, что будет дальше делать Украина, будет трактоваться ее партнерами, как правильные действия. Однако конечно Россия будет пытаться провоцировать определенное мнение на Западе, например, заявляя, что Украина якобы совершает террористические действия и атакует Курскую область.

Это выглядит как анекдот. На это мало кто обращает внимание, даже нейтральные страны на это также смотрят с удивлением. Что такое пересечение границы в Курской области? А что же тогда Россия делала в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях Украины? Россияне сами пересекли тогда границу, сначала в 2014 году, потом полномасштабно вторглись в 2022 году,

– отметил Подоляк.

Активизировались заявления России о смене власти в Украине

Подоляк рассказал, что российская служба внешней разведки в лице Нарышкина заявила, что якобы западные элиты думают над тем, как сменить политическое руководство в Украине. Называется фамилия Авакова, бывшего министра МВД Украины. Советник главы ОПУ напомнил, что подобные заявления уже звучали во время полномасштабного вторжения, после чего была сделана пауза.

И снова сегодня выходит анекдотический персонаж Нарышкин и продолжает говорить этот бред. Россия сегодня ни на что не влияет. Ни действия России, ни заявления России, ни поведение России. Все, что сегодня влияет на ход событий – это исключительно действия и субъектность Украины,

– уверен Подоляк.

Советник председателя ОПУ отметил, что последние 6 – 8 месяцев было много аналитических странных статей в СМИ, в которых говорилось, что у России есть ресурсы и они продолжают давить. Он отметил, что они действительно это делают, пользуясь своим количественным определенным преимуществом на некоторых направлениях фронта. Но эти статьи подводили к странным выводам, что с Россией надо договариваться практически на ее условиях.

"События в Курской области перевели войну в следующий этап: когда Россия постепенно теряет свою инициативу и политически уже не доминирует. Но сегодня операция в Курской области, действия Украины возвращают в полном объеме субъектность именно Украине. И западные политические элиты опять смотрят на Россию уже иначе, понимая, что она в этой войне точно не достигнет своих результатов", – подытожил Подоляк.