В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал три основных события этого года, которые могут повлиять на будущее мира.

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Три основных события этого года

Главное событие 2024 года, которое имеет большое значение и для Украины, и для мира в целом – приход к власти в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа. Событие номер два – падение режима Башара Асада в Сирии.

То, что происходит на Ближнем Востоке – это та самая война, которую ведет Россия против Украины. Фактически это второй фронт той самой войны терроризма против цивилизации,

– сказал Яковенко.

По его словам, то, что Израиль достиг больших успехов в этой войне является в определенной степени заслугой Вооруженных Сил Украины. По мнению российского оппозиционного журналиста, если бы Силы обороны не сделали невозможным вмешательство России, то режим Асада уцелел бы. Ведь он опирался на две основные опоры: поддержку путинских войск и "Хезболлы".

Израиль обезглавил "Хезболлу", а ВСУ сделали невозможным участие Путина. Это приведет к тектоническим сдвигам на Ближнем Востоке, поскольку исчезло это пространство коммуникации. Сирия была пространством для коммуникации между Ираном и иранскими прокси "Хезболлой" и ХАМАСом,

– отметил Яковенко.

Третье – процесс осознания европейскими странами того, что война, которую ведет Путин против Украины, может прийти в Европу. Например, в польских школах вводится обязательное обучение стрельбе. Европейские страны увеличивают расходы на оборону.

"Это важный поворот. Даже если Трамп вследствие неудачной сделки умоет руки от войны в Украине, то я думаю, что Европа в целом сейчас становится мощным союзником Украины", – добавил российский оппозиционный журналист.