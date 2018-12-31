Главные события года за 4 минуты: каким для украинцев запомнится 2018-й
Нападения на активистов, борьба за политзаключенных и открытая агрессия России в Керченском проливе – уходящий год выдался для Украины непростым. Однако есть и чем похвастаться: наконец появилась Единая поместная церковь, на рынок авиаперевозок зашли новые лоукосты, а на спортивных соревнованиях в этом году неоднократно поднимался украинский флаг. Эти события уже стали частью истории.
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Источник: 24 канал
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