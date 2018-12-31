Головні події року: яким для українців запам'ятається 2018-й

Напади на активістів, боротьба за політв'язнів та відкрита агресія Росії у Керченській протоці – рік, що минає, видався для України непростим. Проте маємо й чим похвалитися: нарешті з'явилася Православна церква України, на ринок авіаперевезень зайшли нові лоукости, а на спортивних змаганнях цьогоріч неодноразово підіймався український прапор. Ці події вже стали частиною історії.

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