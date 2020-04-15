SOCAR поддержал современные технологии, которые спасают жизни
SOCAR Energy Ukraine поддержал украинские стартапы, которые готовы создавать средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
С помощью 3D технологий созданы 1 000 защитных лицевых экранов для медперсонала. Они отправлены в больницы Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей.
Украинские экспериментальные лаборатории могут мобилизовать силы, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Эти технологии позволяют в сжатые сроки запустить производство самых необходимых средств индивидуальной защиты, а также расходных материалов для медтехники.
Сейчас, как никогда, нам нужны скорость и способность находить нестандартные решения для важных проблем. А поддержка уникальных технологий не только приблизит окончание кризиса, но и станет надежной инвестицией в будущее высокотехнологичной отрасли и в будущее Украины,
– отметил Генеральный директор ГК "SOCAR Украина" Эльчин Мамедов.
В компании призывают присоединиться к инициативе всех, кто в сложное для страны время может помочь в создании и развитии современных технологических решений.
Ранее сообщалось, что компания SOCAR обеспечила 11 областей Украины почти миллионом единиц защитной продукции – медицинские маски, респираторы FFP2, защитные костюмы европейского стандарта EN 14126 и прочее.
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