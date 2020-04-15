SOCAR поддержал современные технологии, которые спасают жизни

SOCAR Energy Ukraine поддержал украинские стартапы, которые готовы создавать средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

С помощью 3D технологий созданы 1 000 защитных лицевых экранов для медперсонала. Они отправлены в больницы Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей.

Украинские экспериментальные лаборатории могут мобилизовать силы, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Эти технологии позволяют в сжатые сроки запустить производство самых необходимых средств индивидуальной защиты, а также расходных материалов для медтехники.

Сейчас, как никогда, нам нужны скорость и способность находить нестандартные решения для важных проблем. А поддержка уникальных технологий не только приблизит окончание кризиса, но и станет надежной инвестицией в будущее высокотехнологичной отрасли и в будущее Украины,

– отметил Генеральный директор ГК "SOCAR Украина" Эльчин Мамедов.

В компании призывают присоединиться к инициативе всех, кто в сложное для страны время может помочь в создании и развитии современных технологических решений.

Ранее сообщалось, что компания SOCAR обеспечила 11 областей Украины почти миллионом единиц защитной продукции – медицинские маски, респираторы FFP2, защитные костюмы европейского стандарта EN 14126 и прочее.