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      SOCAR поддержал современные технологии, которые спасают жизни

      SOCAR

      SOCAR Energy Ukraine поддержал украинские стартапы, которые готовы создавать средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

      С помощью 3D технологий созданы 1 000 защитных лицевых экранов для медперсонала. Они отправлены в больницы Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей.

      Украинские экспериментальные лаборатории могут мобилизовать силы, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Эти технологии позволяют в сжатые сроки запустить производство самых необходимых средств индивидуальной защиты, а также расходных материалов для медтехники.

      Сейчас, как никогда, нам нужны скорость и способность находить нестандартные решения для важных проблем. А поддержка уникальных технологий не только приблизит окончание кризиса, но и станет надежной инвестицией в будущее высокотехнологичной отрасли и в будущее Украины,
      – отметил Генеральный директор ГК "SOCAR Украина" Эльчин Мамедов.

      В компании призывают присоединиться к инициативе всех, кто в сложное для страны время может помочь в создании и развитии современных технологических решений.

      Ранее сообщалось, что компания SOCAR обеспечила 11 областей Украины почти миллионом единиц защитной продукции – медицинские маски, респираторы FFP2, защитные костюмы европейского стандарта EN 14126 и прочее.

       

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Бизнес Деньги
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