SOCAR підтримав сучасні технології, які рятують життя

SOCAR Energy Ukraine підтримав українські стартапи, які готові створювати засоби індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом.

За допомогою 3D технологій створено 1 000 захисних лицьових екранів для медперсоналу. Вони відправлені до лікарень Тернопільської, Хмельницької та Київської областей.

Українські експериментальні лабораторії можуть мобілізувати сили, щоб допомогти лікарям в боротьбі з коронавірусом. Ці технології дозволяють в стислі терміни запустити виробництво найнеобхідніших засобів індивідуального захисту, а також витратних матеріалів для медтехніки.

Зараз, як ніколи, нам потрібні швидкість і здатність знаходити нестандартні рішення для важливих проблем. А підтримка унікальних технологій не тільки наблизить закінчення кризи, а й стане надійною інвестицією в майбутнє високотехнологічної галузі та в майбутнє України,

– зазначив Генеральний директор ГК "SOCAR Україна" Ельчін Мамєдов.

В компанії закликають приєднатися до ініціативи всіх, хто в складний для країни час може допомогти в створенні та розвитку сучасних технологічних рішень.

Раніше повідомлялося, що компанія SOCAR забезпечила 11 областей України майже мільйоном одиниць захисної продукції – медичні маски, респіратори FFP2, захисні костюми європейського стандарту EN 14126 та інше.