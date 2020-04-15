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      SOCAR підтримав сучасні технології, які рятують життя

      SOCAR

      SOCAR Energy Ukraine підтримав українські стартапи, які готові створювати засоби індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом.

      За допомогою 3D технологій створено 1 000 захисних лицьових екранів для медперсоналу. Вони відправлені до лікарень Тернопільської, Хмельницької та Київської областей.

      Українські експериментальні лабораторії можуть мобілізувати сили, щоб допомогти лікарям в боротьбі з коронавірусом. Ці технології дозволяють в стислі терміни запустити виробництво найнеобхідніших засобів індивідуального захисту, а також витратних матеріалів для медтехніки.

      Зараз, як ніколи, нам потрібні швидкість і здатність знаходити нестандартні рішення для важливих проблем. А підтримка унікальних технологій не тільки наблизить закінчення кризи, а й стане надійною інвестицією в майбутнє високотехнологічної галузі та в майбутнє України,
      – зазначив Генеральний директор ГК "SOCAR Україна" Ельчін Мамєдов.

      В компанії закликають приєднатися до ініціативи всіх, хто в складний для країни час може допомогти в створенні та розвитку сучасних технологічних рішень.

      Раніше повідомлялося, що компанія SOCAR забезпечила 11 областей України майже мільйоном одиниць захисної продукції – медичні маски, респіратори FFP2, захисні костюми європейського стандарту EN 14126 та інше.

       

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Бізнес Гроші
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