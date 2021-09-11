Зеленский поставил задачу Кабинету Министров принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан. Он поручил обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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В частности говорится о предвидении в госбюджете на 2022 год расходов на выплату денежной компенсации для получения жилых помещений. Это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий среди:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения на войне;

лиц с инвалидностью I-II групп;

внутренне перемещенных лиц, являющихся участниками в войне на Востоке;

семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения;

лиц с инвалидностью I-II групп, которую получили в результате боевых действий на территории других государств.

Компенсацию получат родные "Небесной сотни"

Деньги для улучшения жилищных условий получат семьи погибших участников Революции Достоинства и семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины Также говорится о лицах с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Майдана.

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Зеленский призвал правительство утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.