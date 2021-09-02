В Кремле обратили внимание на планы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам кремлевского политика, мол, это потенциально может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны. В частности, якобы относительно попыток силового урегулирования конфликта.

Песков назвал такой шаг "очень опасным".

Военная помощь Украине от США: что известно

После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне США заявили о помощи нашей стране.

Ее размер составляет 60 миллионов долларов. Помощь также включает предоставление бронебойных систем Javelin, а также другого оборонительного летального и нелетального оборудования.

Заявления Кремля после встречи Зеленского и Байдена

Песков уже сделал несколько заявлений по итогам встречи президентов. Например, в Кремле "категорически не соглашаются" с позицией Вашингтона и Киева по "Северному потоку-2". Уверяют, якобы газопровод не представляет угрозы.

Также в Москве отметили, что им "совсем не нравится" желание Киева вступить в НАТО.