В Кремле обратили внимание на планы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также Нам это совсем не нравится, – в Кремле прокомментировали намерение Украины вступить в НАТО
По словам кремлевского политика, мол, это потенциально может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны. В частности, якобы относительно попыток силового урегулирования конфликта.
Песков назвал такой шаг "очень опасным".
Военная помощь Украине от США: что известно
- После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне США заявили о помощи нашей стране.
- Ее размер составляет 60 миллионов долларов. Помощь также включает предоставление бронебойных систем Javelin, а также другого оборонительного летального и нелетального оборудования.
Заявления Кремля после встречи Зеленского и Байдена
Песков уже сделал несколько заявлений по итогам встречи президентов. Например, в Кремле "категорически не соглашаются" с позицией Вашингтона и Киева по "Северному потоку-2". Уверяют, якобы газопровод не представляет угрозы.
Также в Москве отметили, что им "совсем не нравится" желание Киева вступить в НАТО.