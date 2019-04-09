"Социальная справедливость" Аллы Шлапак провела международный форум "Община – Власть – Будущее"

Более 250 участников из разных регионов Украины и даже из-за рубежа собрал Международный форум "Община – Власть – Будущее".

Мероприятие, инициированное партией "Социальная справедливость", состоялось в Херсоне. Его цель – наработка новых механизмов взаимодействия общин и власти.

Именно наша партия является воплощением того нового, чего ждут все украинцы. Мы идем во власть и приглашаем всех присоединиться, для того, чтобы заботиться о людях, работать в интересах людей, не воровать, не врать, а работать на благо Украины, любить свою страну,

– сказала лидер партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

В "Социальной справедливости" уверяют, что знают, как побороть коррупцию в Украине. Партия выступает за двухпалатный парламент и отмену депутатской неприкосновенности.

"Те, кто обещали пять лет назад ликвидацию депутатской неприкосновенности, мы их всех многих знаем лично, они не имеют права даже регистрироваться на ближайшие парламентские выборы, они не выполнили главное сво' обязательство", – отметила Алла Шлапак.

Участники форума признали, что в Украине не хватает качественных, честных политиков.

На этом форуме я высказал свое видение, каким образом в Украине должно развиваться социальное партнерство. Я уверен в том, что все это возможно, а для этого нужен, во-первых, мощный шаг со стороны государства и, безусловно, создание доверия между властью и бизнесом. А это возможно через общественный диалог,

– отметил Александр Дубинин, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики.

Уже сейчас партия "Социальная справедливость" начинает проект Национальная платформа доверия, который объединит идеи украинцев со всех уголков Украины.