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      "Соціальна справедливість" Алли Шлапак провела Міжнародний форум "Громада – Влада – Майбутнє"

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      Понад 250 учасників з різних регіонів України і навіть з-за кордону зібрав Міжнародний форум "Громада – Влада – Майбутнє".

      Захід, ініційований партією "Соціальна справедливість", відбувся в Херсоні. Його мета – напрацювання нових механізмів взаємодії громад та влади.

      Саме наша партія є втіленням того нового, чого чекають усі українці. Ми ідемо до влади і запрошуємо всіх приєднатися, для того, щоб дбати про людей, працювати в інтересах людей, не красти, не брехати, а працювати на благо України, любити свою країну,
      – сказала лідер партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак.

      У "Соціальній справедливості" запевняють, що знають, як побороти корупцію в Україні. Партія виступає за двопалатний парламент і скасування депутатської недоторканності.

      "Ті, хто обіцяли п’ять років назад ліквідацію депутатської недоторканності, ми їх багатьох всіх знаємо персонально, вони не мають права навіть реєструватися на найближчі парламентські вибори, вони не виконали найголовнішого свого зобов’язання", – зазначила Алла Шлапак.

      Учасники форуму визнали, що в Україні не вистачає якісних, чесних політиків.

      На цьому форумі я висказав своє бачення, яким чином в Україні повинне розвиватись соціальне партнерство. Я впевнений в тому, що все це можливо, а для цього потрібно, по-перше, потужний крок зі сторони держави і, безумовно, створення довіри між владою і бізнесом. А це можливо через суспільний діалог,
      – зауважив Олександр Дубінін, народний депутат України, голова підкомітету з питань промислової і інвестиційної політики.

      Вже зараз партія "Соціальна справедливість" започатковує проект Національна платформа довіри, який об’єднає ідеї українців зі всіх куточків України.

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      Теги: Новини України Новини політики
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