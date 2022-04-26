Отмечается, что в результате незаконных действий государственный бюджет Украины потерял более 24 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 26 апреля.

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10 таможенников привлекли к ответственности

В течение 2017 – 2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала по железной дороге и автотранспорте нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. При этом в документах отмечалось, что цистерны наполнены газовым конденсатом, который не входит в список подакцизных товаров.

Во время таможенного оформления служащие решали "не замечать" подмену и растаможивали нефтепродукты, как газовый конденсат. Это позволяло приближенному к Медведчуку предприятию уклоняться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

К слову, ГБР подозревает работников таможенного поста в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним. Это нанесло большой ущерб государственным интересам и квалифицируется частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

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