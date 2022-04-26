Зазначається, що унаслідок незаконних дій державний бюджет України втратив понад 24 мільярди гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 26 квітня.

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10 митників притягнули до відповідальності

Протягом 2017 – 2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізницею та автотранспортом нафтопродукти – легкі та середні дистиляти. При цьому у документах зазначалось, що цистерни наповнені газовим конденсатом, який не входить до переліку підакцизних товарів.

Під час митного оформлення службовці вирішували "не помічати" підміни та розмитнювали нафтопродукти, як газовий конденсат. Це дозволяло наближеному до Медведчука підприємству ухилятися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

До слова, ДБР підозрює працівників митного поста у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них. Це завдало великої шкоди державним інтересам і кваліфікується частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

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