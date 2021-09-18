Согласно расследованию у Сергея Лаврова уже 20 лет есть любовница, которую в МИД России воспринимают как его единственную жену. Можно было бы не копаться в чужом грязном белье, если бы не занимательные подробности этого союза.

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Лаврова просто таки боготворят в Кремле. Им восхищается Владимир Путин, а россияне ему доверяют даже больше чем самому президенту, о чем свидетельствуют последние соцопросы. Да что там говорить, в российском МИДе не могут нарадоваться такому начальнику.

Журналисты рассказали о любовнице Лаврова

Вот только оказалось, что не такой уж он и "прекрасный". Журналисты рассказали о некой Светлане Поляковой, которая минимум с начала 2000-х годов мелькает рядом с Сергеем Лавровым.

Интересно, что у неизвестной до сегодня женщины, которая официально частный предприниматель, оказалось имущества на сумму свыше 12 миллиардов рублей, например, у Поляковой:

частный домик площадью в 500 квадратных метров в подмосковье;

квартира в Сочи за 650 тысяч долларов;

квартира в элитном доме в центре Москвы за 9 миллионов рублей.

Оказалась Полякова еще и любительницей люксовых авто. Более того, Лавров так обожает свою любовницу, что превратил МИД России в своеобразное турагентство. Оказалось, что Полякова за последние 7 лет минимум 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова как своим личным.



Полякова минимум с начала 2000-х годов мелькает рядом с Лавровым / Фото с твиттера pevchikh

На спецборте в так называемые командировки с ними обычно ездит и дочь Поляковой Полина, и ее мама Тамара Полякова. Вместе с главным российским дипломатом семья любовницы Лаврова летала в:

США;

Францию;

Австрию;

Японию;

Сингапур и еще ряд стран.

Интересно, может любой россиянин летать на государственном самолете еще и бесплатно? Что важно, сотрудницей МИДа любовница Лаврова не числится, но по данным журналистов на ведомство очень даже влияет, ведь устроила многих своих друзей и родственников в подчинение Лаврова. Более того, через них и непосредственно через Лаврова, Полякова даже влияет на работу внешнеполитического ведомства.

Обратите внимание Лавров живет за счет олигарха Дерипаски и везде катает свою любовницу – расследование

Балует свою любовницу Сергей Лавров и дорогим отдыхом. Журналисты утверждают, что Лавров в августе 2021 года отдыхал в Турции на роскошной яхте. Она принадлежит влиятельному тайваньскому бизнесмену Виктору Хвангу и сдается в аренду.

Лавров – содержанец олигарха Дерипаски

В инстаграме дочери любовницы Лаврова Полины Поляковой, команда Навального нашла снимки той самой яхты в то самое время. Что только подтверждает дорогой отдых Лаврова с семьей любовницы.

И вот здесь самое интересное – откуда же у Лаврова деньги. И ответ полностью в кремлевском стиле – если Полякова является содержанкой Лаврова, то Лавров – содержанец путинского олигарха Олега Дерипаски.

Кроме того, чета Лаврова активно пользуется еще и отелями и яхтами Дерипаски по всему миру. И такая щедрость олигарха конечно же имеет свою цену. Достаточно просто открыть новости и все станет очевидно.



Лаврова активно пользуется отелями и яхтами Дерипаски / Фото Bloomberg

Сергей Лавров, пользуясь своим положением, стал личным лоббистом олигарха Дерипаски. Лавров использует свою государственную должность, чтобы решать вопросы Дерипаски за рубежом, например:

Лавров добился, чтобы Дерипаске выдали американскую визу;

на Ямайке Лавров добился госинвестиций в компанию "Русал" принадлежащую Дерипаске;

в Гвинее Лавров уладил конфликт между компанией Дерипаски и властями по поводу производства бокситов и алюминия.

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И таких примеров может быть масса. Оказывается, что Лаврову пост министра иностранных дел нужен для защиты Дерипаски, а Дерипаска за это щедро платит. Стоит ли удивляться, когда Лавров называет санкции Запада против компаний Дерипаски – "русофобией, похожей на геноцид".

Вот и выходит, что пока россияне делают вид, что кого-то там выбирают на выборах в Госдуму, олигархи и чиновники активно разворовывают их страну и позволяют им нападать на соседние страны.

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