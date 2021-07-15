Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский. Он уверяет, что это здание старое и неэффективное, мол, государство зря платит за его содержание.

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Куда пойдут средства

По словам Смилянского, после продажи вырученные средства компания будет направлять на строительство новых центров, а затем — на погашение кредитов.

Поддержка здания Главпочтамта в год стоит 11 миллионов гривен. Когда-нибудь, когда мы его продадим, то перестанем тратить деньги на содержание старого и довольно неэффективного здания. Поэтому недвижимость будет продаваться, и это будет последовательность действий: построили — переехали — продали,

– отметил он.

Процесс продажи может занять от 2 лет, и в "Укрпочте" ожидают роста цены на недвижимость.

Ранее на сайте 24 канала сообщалось о том, что гендиректор Укрпочты заявил, что есть почтальоны, которые получают по 1 тысяче долларов в месяц. Позже он извинился и объяснил, что ошибся.