Однако секретная информация России хранится в закрытых носителях, доступ к которым можно получить только в результате работы мощных спецслужб. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, отметив, что максимум тайной информации страны-агрессора, которую можно получить – это следствие потери бдительности российскими политиками или военными.

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Можно ли через Telegram выйти на секреты России

Бывший глава Службы внешней разведки объяснил, что российские спецслужбы используют различные модели связи, включая Telegram, Messenger и Facebook. То есть ограничений для обмена информацией нет, но тайная информация не передается ни подобными месседжерами, ни другими средствами коммуникации. Это происходит совершенно тайно, информация хранится в закрытых носителях.

Многие специалисты говорят, что "можно через Telegram выйти на секреты России, агентурную сеть, секреты войны". Однако это далеко не так,

– отметил Маломуж.

Именно поэтому тайные материалы, которые и могут быть разоблачены через мессенджер, уже могли обсуждаться политиками или военными России, когда они потеряли бдительность. Реальные же тайны имеют гриф "совершенно секретно" и являются зашифрованными, проникнуть к ним могут только мощные спецслужбы.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки, Telegram используется Дуровым для коммуникационного формирования политических позиций и настроений среди населения.