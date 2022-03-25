По данным Минюста, хакеры хотели получить доступ к системам энергетических компаний. Это они делали, чтобы повредить важные энергообъекты и нарушить энергоснабжение больниц, жилых домов и предприятий.
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Киберпреступники планировали взломать сотни компаний в 135 странах
Киберпреступники планировали взломать сотни компаний в 135 странах мира, заявили в Минюсте США. Вероятно, что их спонсором стали российские власти. Действовали хакеры с 2012 по 2018 год. Обвинение предъявили летом 2021 года.
Обвиняемыми по делу проходят:
- Евгений Гладких – сотрудник Научно-исследовательского института Минобороны России, готовивший атаку на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Его действия привели к двум автоматическим аварийным отключениям.
- Павел Акулов, Михаил Гаврилов, Марат Тюков – вероятно, это сотрудники ФСБ. Они занимались поиском доступа к компьютерным сетям нефтяных и газовых компаний, атомных электростанций, а также коммунальных и энергетических компаний.
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