По данным Минюста, хакеры хотели получить доступ к системам энергетических компаний. Это они делали, чтобы повредить важные энергообъекты и нарушить энергоснабжение больниц, жилых домов и предприятий.

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Киберпреступники планировали взломать сотни компаний в 135 странах

Киберпреступники планировали взломать сотни компаний в 135 странах мира, заявили в Минюсте США. Вероятно, что их спонсором стали российские власти. Действовали хакеры с 2012 по 2018 год. Обвинение предъявили летом 2021 года.

Обвиняемыми по делу проходят:

Евгений Гладких – сотрудник Научно-исследовательского института Минобороны России, готовивший атаку на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Его действия привели к двум автоматическим аварийным отключениям.

Павел Акулов, Михаил Гаврилов, Марат Тюков – вероятно, это сотрудники ФСБ. Они занимались поиском доступа к компьютерным сетям нефтяных и газовых компаний, атомных электростанций, а также коммунальных и энергетических компаний.

Обратите внимание! 20 марта, президент Джо Байден заявил, что американская разведка выяснила, что США могут столкнуться с кибератаками в ответ на санкции, которые Вашингтон ввел против России.

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