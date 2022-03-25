За даними Мін'юсту, хакери хотіли отримати доступ до систем енергетичних компаній. Це вони робили, аби пошкодити важливі енергооб'єкти та порушити енергопостачання лікарень, житлових будинків та підприємств.

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Кіберзлочинці планували зламати сотні компаній у 135 країнах

Кіберзлочинці планували зламати сотні компаній у 135 країнах світу, заявили у Мін'юсті США. Ймовірно, що їх спонсором стала російська влада. Діяли хакери з 2012 по 2018 рік. Обвинувачення висунули влітку 2021 року.

Обвинуваченими у справі проходять:

Євген Гладких – співробітник науково-дослідного інституту міноборони Росії, який готував атаку на закордонні нафтопереробні заводи (НПЗ). Його дії призвели до двох автоматичних аварійних відключень.

Павло Акулов, Михайло Гаврилов, Марат Тюков – ймовірно, це співробітники ФСБ. Вони займались пошуком доступу до комп'ютерних мереж нафтових та газових компаній, атомних електростанцій, а також комунальних та енергетичних компаній.

Зверніть увагу! 20 березня, президент Джо Байден заявив , що американська розвідка з'ясувала, що США можуть зіткнутися з кібератаками ц відповідь на санкції, які Вашингтон увів проти Росії.

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