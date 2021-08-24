Мероприятие организовывал и провел Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в сотрудничестве и соучастии с президентом Украины.

Читайте также Украине-30: что происходит в разных городах

Молитва за Украину в Софии Киевской

Утром 24 августа в Софии Киевской провели молитвенное мероприятие "Благословение Украины".

На мероприятии присутствовали

президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская,

глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук,

спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря,

епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви в Украине Виталий Кривицкий и другие.

"Благословение" в Софии Киевской: смотрите видео

Совместная литургия патриарха Варфоломея и митрополита Епифания

На территории возле Софийского собора в Киеве 22 августа патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Это впервые патриарх посетил Украину после получения Томоса.

В службе принимали участие еще примерно 50 священников, на ней присутствовали пятый президент Петр Порошенко, городской глава Львова Андрей Садовый и другие.