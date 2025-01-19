Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Напомним, в соответствии с соглашением, планируется обмен 33 израильских заложников на 1900 палестинских заключенных в течение 42 дней.

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ХАМАС нарушает договоренности

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжают удары по сектору Газа.

По состоянию на сегодняшнее утро ХАМАС не выполняет своих обязательств и, вопреки соглашению, не предоставил Израилю имена заложников,

– сказал он.

Стоит отметить, что речь идет о заложниках, которые должны быть освобождены в воскресенье, 19 января. Хагари отметил, что, согласно директиве премьер-министра, перемирие не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства.

Важно! Впоследствии высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что террористическая группировка направила Израилю необходимый список заложников, которые должны быть освобождены.



Израильский чиновник также сообщил общественному вещателю Kan, что ХАМАС передал список посредникам.

К тому же стало известно, что министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Ранее он заявлял, что на протяжении последнего года неоднократно блокировал соглашения о прекращении огня.