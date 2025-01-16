Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бецалеля Смотрича в соцсети Х. Стоит отметить, что аналогичную позицию высказывает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
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Как в Израиле реагируют на соглашение с ХАМАС
Бецалель Смотрич заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС угрожает национальной безопасности. По его словам, кроме большой радости и волнения от возвращения каждого похищенного гражданина, соглашение сводит на нет многие достижения войны, в которой погибли израильские солдаты.
Четким условием нашего пребывания в правительстве является абсолютная уверенность в возвращении к войне с большой силой, в полном масштабе и в новом формате до полной победы, прежде всего до уничтожения террористической организации ХАМАС и возвращения всех заложников в свои дома,
– написал Смотрич.
Министр финансов добавил, что в течение последних двух дней он проводит напряженные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который знает требования партии Смотрича, и теперь "мяч на его стороне".
К слову, ранее Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в несоблюдении части соглашения о перемирии. Отмечается, что ХАМАС создает "кризис" для завершения соглашения об освобождении заложников, захваченных боевиками во время рейда группировки на Израиль в октябре 2023 года.