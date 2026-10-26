Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по геополитике и энергетике из Берлина Томас О'Доннелл, отметив, что истинные мотивы Белого дома оказались гораздо шире, чем считалось до сих пор. По его словам, расчет на то, что поставки топлива существенно повлияют на внутренние цены в Соединенных Штатах перед выборами, не имеет реальной экономической основы.

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Почему дизельное соглашение – лишь вершина айсберга?

О'Доннелл обратил внимание на то, что министр энергетики США должен был сразу предупредить президента о бесперспективности такого шага для потребительского рынка. Даже если определенные шаги предпринимаются ради создания публичной картинки, на результат выборов в США это существенно не повлияет.

Поэтому я считаю, что речь идет о совсем другом. То, о чем мы узнаем шаг за шагом, свидетельствует: все это началось на самом деле не с дизельного соглашения– подчеркнул эксперт.

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По словам О'Доннелла, корни нынешних процессов уходят еще в сентябрь, когда в Нью-Йорке проходила Генеральная Ассамблея ООН. Именно тогда начали появляться первые сигналы о готовности пойти на опасные уступки агрессору.

В то время, согласно информации The New York Times, американские дипломаты вели переговоры с европейскими коллегами, предлагая поэтапно размораживать российские активы и возвращать их россиянам– подчеркнул он.

Таким образом, энергетические договоренности оказались лишь видимой частью комплексной стратегии. За кулисами Вашингтон начал гораздо более широкую игру с Кремлем.

Томас О'Доннелл провел параллель с началом президентского срока Дональда Трампа. Тогда американский лидер также пытался использовать финансовые и торговые рычаги для вовлечения Москвы в диалог.

Трамп был очень сосредоточен на том, чтобы предложить Путину всевозможные экономические стимулы, в частности нефтегазовые преференции и ослабление санкций, надеясь склонить его к переговорам и соглашению по Украине. Похоже, теперь он возвращается к этой же линии– подытожил эксперт.

Томас О'Доннелл о дизельном соглашении: смотрите видео