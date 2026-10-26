Лише вершина айсберга: експерт з геополітики розкрив підводний камінь в угоді Трампа та Путіна

Про це 24 Каналу розповів експерт з геополітики та енергетики з Берліна Томас О'Доннелл, зазначивши, що справжні мотиви Білого дому виявилися значно ширшими, ніж вважалося досі. За його словами, розрахунок на те, що постачання пального суттєво вплине на внутрішні ціни у Сполучених Штатах перед виборами, не має реального економічного підґрунтя.

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Чому дизельна угода є лише вершиною айсберга?

О'Доннелл звернув увагу на те, що міністр енергетики США мав би одразу попередити президента про безперспективність такого кроку для споживчого ринку. Навіть якщо певні кроки робляться заради створення публічної картинки, на виборчий результат у США це суттєво не вплине.

Тому я вважаю, що мовиться про зовсім інше. Те, про що ми дізнаємося крок за кроком, свідчить: усе це почалося насправді не з дизельної угоди– наголосив експерт.

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За словами О'Доннелла, коріння нинішніх процесів сягає ще вересня, коли у Нью-Йорку відбувалася Генеральна Асамблея ООН. Саме тоді почали з'являтися перші сигнали про готовність до небезпечних поступок агресору.

У той час, згідно з інформацією The New York Times, американські дипломати вели переговори з європейськими колегами, пропонуючи поетапно розморожувати російські активи та повертати їх росіянам– підкреслив він.

В такий спосіб енергетичні домовленості виявилися лише видимою частиною комплексної стратегії. За лаштунками Вашингтон розпочав значно ширшу гру з Кремлем.

Томас О'Доннелл провів паралель із початком президентської каденції Дональда Трампа. Тоді американський лідер так само намагався використати фінансові та торговельні важелі для залучення Москви до діалогу.

Трамп був дуже зосереджений на тому, щоб запропонувати Путіну всілякі економічні заохочення, зокрема нафтогазові преференції та послаблення санкцій, сподіваючись схилити його до переговорів та угоди щодо України. Схоже, тепер він повертається до цієї самої лінії– підсумував експерт.

Томас О'Доннелл про дизельну угоду: дивіться відео