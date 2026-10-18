Таку заяву зробив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю CNN.

Навіщо Трамп уклав дизельну угоду з Путіним?

Райт пояснив, що дозвіл на продаж російського дизельного пального нібито є не поступкою Москві, а способом тиску на неї.

За його словами, Росія не має надлишків дизелю для експорту, а щоб отримати їх, їй доведеться знизити інтенсивність війни проти України.

Райт назвав це стимулом для припинення війни та додав, що президент США Дональд Трамп постійно шукає нестандартні рішення.

Це не поступки Росії. Це стимул припинити війну. Трамп завжди шукає нестандартні рішення. Це, власне, досить креативно,

– сказав міністр, коментуючи скандальну угоду.

Також він додав, що збільшення експорту російського дизельного пального могло б бути вигідним для американських споживачів і світу загалом.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт, який має заблокувати угоду з Росією про продаж дизельного пального.

Ініціатори вважають, що вона принесе Кремлю мільйони доларів на продовження війни проти України.

Документ передбачає заборону інвестицій в російську енергетику, скасування виданих ліцензій і нові санкції проти Росії.