Такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN.

Зачем Трамп заключил дизельное соглашение с Путиным?

Райт пояснил, что разрешение на продажу российского дизельного топлива якобы является не уступкой Москве, а способом давления на нее.

По его словам, у России нет излишков дизельного топлива для экспорта, а чтобы их получить, ей придется снизить интенсивность войны против Украины.

Райт назвал это стимулом для прекращения войны и добавил, что президент США Дональд Трамп постоянно ищет нестандартные решения.

Это не уступки России. Это стимул прекратить войну. Трамп всегда ищет нестандартные решения. Это, собственно, довольно креативно,

– сказал министр, комментируя скандальное соглашение.

Также он добавил, что увеличение экспорта российского дизельного топлива могло бы быть выгодным для американских потребителей и всего мира в целом.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект, который должен заблокировать соглашение с Россией о продаже дизельного топлива.

Инициаторы считают, что она принесет Кремлю миллионы долларов на продолжение войны против Украины.

Документ предусматривает запрет на инвестиции в российскую энергетику, отмену выданных лицензий и новые санкции против России.