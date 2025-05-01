Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра экономики Украины Юлии Свириденко в эфире телемарафона. В подписанном соглашении говорится об инвестиционном фонде с равным распределением взносов для развития недр с полным контролем Украины над ресурсами.

Смотрите также Это хорошо как для Украины, так и для США, – у Трампа положительно оценили соглашение о недрах

Содержит ли соглашение условие о возврате долгов

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США предусматривает внесение инвестиций и развития. Озвученное ранее требование о возврате миллиардного долга за счет добытых полезных ископаемых не было внесено в документ.

Наша задача, как я уже сказала в начале, это продолжение стратегического партнерства между нашими государствами. Задача, чтобы обе страны могли инвестировать и зарабатывать в Украине через транспортировку технологий, через открытие новых производственных мощностей. Поэтому, вы правы, о долгах в соглашении речь не идет,

– рассказала Юлия Свириденко.

Именно отсутствие обязательств, согласно которым Украина была бы должником перед США, отличали финальный вариант соглашения о недрах. По словам президента Владимира Зеленского, такое требование было бы несправедливым. Из документа также изъяли все пункты, которые противоречили украинскому законодательству. Зато соглашение имеет гарантии для американских партнеров и учитывает военную помощь как вклад в капитал.

Напомним, с помощью соглашения Дональд Трамп хотел вернуть деньги, которые потратила на Украину администрация Джо Байдена. Тогда американский президент озвучивал, что Украина должна США около 350 миллиардов долларов.