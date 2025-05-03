В соглашении устранены пункты, которые противоречили Конституции, поэтому президент надеется, что его ратифицируют в раде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне".

Смотрите также Без прекращения огня миротворцев на территории Украины не будет, – Зеленский

Что заявил Зеленский об американо-украинском соглашении о недрах

В среду, 30 апреля, Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции. Он создается на равноправных условиях – 50/50.

Президент Украины отметил, что условия этого соглашения выгодны для США и Украины, однако некоторые нардепы его не поддерживают. Зеленский считает, что США должны отменить визы таким людям.

После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки,

– объяснил президент.

По словам Зеленского, результаты голосования будут на табло. Он добавил, что "нельзя играть в двойную игру". Верховная рада может рассмотреть ратификацию соглашения уже 8 мая.

Владимир Зеленский также объяснил, чем соглашение о недрах выгодно Украине и США. По его словам, оно даст возможность Украине защищать будущие инвестиции США. Также она вселяет веру в построение правильных экономических инвестиций.