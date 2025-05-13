Об этом 24 Каналу рассказал генерал, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат. По его словам, ему несколько неловко от этой соглашения о полезных ископаемых.

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Трамп не должен был давить на Украину

Как отметил британский генерал, Трамп слишком сильно давил на Украину для подписания этого соглашения. В этом не было необходимости.

Украина и так заплатила огромную цену в войне, которую начала Россия. И это неправильно со стороны Соединенных Штатов требовать, чтобы Киев им еще и компенсировал военную и финансовую помощь.

Другие европейские страны поддерживают Украину, не требуя ничего взамен. Мне неприятна мысль, что США хотят вознаграждение. Мы поддерживаем Украину, потому что это правильно. Не нужно получать за это вознаграждение,

– сказал Даннат.

В этом случае Трамп вполне обманывает себя. Вряд ли присутствие американских компаний сможет остановить войну. Также есть много вопросов с моральной точки зрения, и с практичной. Ведь непонятно, как вообще это соглашение будет работать на практике.

Добавим, аналитики считают, что соглашение между Украиной и США не принесет молниеносных результатов. Первые результаты можно будет фиксировать не ранее чем через 10 лет.