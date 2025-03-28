Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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США не будут помогать бесплатно

Комментируя новое соглашение по полезным ископаемым, которое предлагают США, Владимир Зеленский отметил, что сейчас страны пытаются построить правильно партнерские отношения. Президент добавил, что Украина не признает военную помощь США как долг.

Сейчас наше государство получило проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее соглашение. Президент подчеркнул, что его будут изучать на самом высоком уровне и консультироваться с юристами.

В то же время, по словам Зеленского, если в соглашении будут пункты о военной помощи или поддержке, то следует понимать, что она не будет бесплатной.

Если будут подразумеваться какие-то перспективы. Новая поддержка, тогда Соединенные Штаты наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет,

– объяснил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины сообщил, что уже в апреле состоится новая встреча в формате "Рамштайн". На ней объявят о новых оборонных пакетах для Украины.

Ранее Зеленский также отметил, что Украина не будет подписывать соглашение по полезным ископаемым с США, если она будет угрожать вступлению в ЕС.