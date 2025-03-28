Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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США не будуть допомагати безкоштовно

Коментуючи нову угоду щодо корисних копалин, яку пропонують США, Володимир Зеленський наголосив, що нині країни намагаються побудувати правильно партнерські відносини. Президент додав, що Україна не визнає військову допомогу США як борг.

Наразі наша держава отримала проєкт нової угоди щодо корисних копалин, який є абсолютно іншим документом, ніж попередня угода. Президент наголосив, що її будуть вивчати на найвищому рівні та консультуватимуться з юристами.

Водночас, за словами Зеленського, якщо в угоді будуть пункти про військову допомогу чи підтримку, то слід розуміти, що вона не буде безкоштовною.

Якщо будуть матися на увазі якісь перспективи. Нова підтримка, тоді Сполучені Штати напевно можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде,

– пояснив Зеленський.

Разом з тим, президент України повідомив, що вже у квітні відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". На ній оголосять про нові оборонні пакети для України.

Раніше Зеленський також наголосив, що Україна не буде підписувати угоду щодо корисних копалин зі США, якщо вона загрожуватиме вступу до ЄС.