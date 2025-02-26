Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

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Шмыгаль рассказал детали о соглашении по ископаемым

Украина и США уже подготовили проект соглашения об экономическом сотрудничестве, известного как "соглашение о недрах". Шмыгаль отметил, что документ является предварительным договором о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности... Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что именно в 10 пункте соглашения говорится о том, что фонд станет неотъемлемым элементом архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления прочного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости.

К слову, издание "Европейская правда" процитировало 10 пункт соглашения по редкоземельным металлам. Так, в нем говорится что, "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде".

Шмыгаль добавил, что рассмотреть текст соглашения по ископаемым планируют на заседании 26 февраля.