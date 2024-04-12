По мнению народного депутата, это соглашение потенциально коррупционное и является примером саботажа недавно провозглашенной Президентом Владимиром Зеленским новой экономической политики "Сделано в Украине", которая предусматривает приоритет для отечественных производителей при закупках товаров государственными учреждениями и компаниями.

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Народный депутат призвал отменить соглашение Укрзалізниці по локомотивам Wabtec

Об этом Дмитрий Кисилевский заявил в колонке "Погоди, паровозе". По его словам, скандальное соглашение УЗ по локомотивам Wabtec должно быть отменено.

УЗ уже не впервые смотрит за границу в вопросах обновления тягового парка. Предыдущие попытки предусматривали хоть какую-то локализацию и демонстрировали знание тогдашнего менеджмента УЗ о существовании в стране внутренних производителей. Соглашение с французским Alstom предусматривало локализацию 35%. Позорная сделка по покупке локомотивов GE – и та обеспечила локализацию на уровне 10%. Siemens в консультациях с Министерством инфраструктуры не так давно озвучивал готовность к локализации более 50%,

– написал Дмитрий Кисилевский.

"Нынешний глава УЗ Евгений Лященко в переговорах с новым поставщиком достиг нуля. Между тем украинские заводы, которые под обстрелами продолжают платить украинским гражданам зарплату и налоги на армию, даже не были в курсе таких переговоров", – отмечает нардеп.

По данным Федерации работодателей в Украине можно локализовать производство локомотивов примерно на 55%. Детали для железнодорожного транспорта производятся на предприятиях в Харькове, Кременчуге, Запорожье, Днепре, Львове, Полтаве, Киеве и десятках других городов Украины.

Напомним, что 11 апреля Укрзалізниця объявила о сделке по закупке в кредит 40 тепловозов производства американской компании Wabtec на сумму 156 миллионов долларов.