В Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими купе", вскоре появятся еще и "семейные вагоны".

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"Семейные вагоны" в Укрзализныце

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко во время брифинга заявил, что компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, которые путешествуют семьями. По его словам, семейные вагоны должны появиться в ближайшие несколько месяцев.

"Семейные вагоны" будут минимум на трех маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, будет больше,

– отметил Лященко.

В Укрзализныце ввели женские купе