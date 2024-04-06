В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими купе", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони".

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"Сімейні вагони" в Укрзалізниці

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко під час брифінгу заявив, що компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ями. За його словами, сімейні вагони мають з'явитися в найближчі кілька місяців.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох маршрутах, це шість вагонів. Можливо, буде більше,

– зазначив Лященко.

В Укрзалізниці запровадили жіночі купе