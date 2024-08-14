Речь идет о переходе к более сильному и глубокому партнерству. На переговорах украинскую делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Что известно о новом соглашении Украины с Британией

Андрей Ермак отметил, что мы благодарны британскому народу, правительству и парламенту за помощь и лидерство, которые чувствуем с начала полномасштабного вторжения России.

Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании,

– заявил руководитель ОП.

Также чиновник подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Великобритании ради восстановления справедливого мира и предотвращения новой агрессии против нашего государства.

В ОП отметили, что будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года, а также Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства,

– подчеркнул заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, который также принял участие в переговорах.