Ксения Солонская уже два года пытается доказать, что мужа убили, ведь есть видео момента трагедии. Однако экспертизы противоречат друг другу.

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Женщина разрешила эксгумацию тела, чтобы установить причину смерти

Муж Ксении умер в 2019 году. По первой версии экспертизы – ему стало плохо. Адвокат Ксении Солонской Анатолий Пугач рассказал, что говорилось, собственно, о сердечном приступе.

В частности, по словам патологоанатома, смерть естественная – от хронической болезни. Однако жена хронических болезней у мужа не видела.

Михаил служил в горно-спасательном отряде и, чтобы иметь возможность работать в экстремальных ситуациях под землей, регулярно проходил медосмотры. А потом таинственная смерть от хронической болезни внезапно стала очевидной,

– говорится в сообщении.

На видео с камер наблюдения заметно, что мужчина умер после удара

На камерах с ночи гибели мужчины заметно, что Михаил и его знакомый отошли от остальных и о чем-то говорили.

"Вдруг – появился мужчина в черном костюме. Камера четко засняла один удар, который он нанес погибшему. Солонский упал, а когда лежал в предсмертных конвульсиях – все стояли в стороне", – говорится в сообщении.

Впоследствии неизвестный в черном скрылся. Оказалось, что:

неизвестного в черном зовут Андрей Оглы и он спортсмен;

для того, чтобы открыть уголовное дело, нужно экспертное заключение, в котором должны указать – Михаил умер в результате удара;

однако такого вывода нет.

Есть какая-то хроническая болезнь и очень странные обстоятельства, начавшие происходить вокруг семьи. Сначала ночью кто-то ворвался в квартиру сестры Михаила – украли деньги, потом отменены похороны, далее – угрозы и предложения,

– говорится в сообщении.

Вдова рассказала, что "представитель" предлагал договориться за 5 тысяч долларов, но она отказалась. При этом тело направили на комплексную судебно-медицинскую экспертизу в областной центр.

Эксперты из Днепра не нашли связи между ударом и наступлением смерти. Именно они установили причиной смерти хроническую болезнь мозга.

Женщина согласилась на эксгумацию тела

После этого женщина решилась на эксгумацию тела. В марте 2020 года Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава разбило вдребезги обе местные экспертизы. Ксения Солонская рассказала о ее результатах:

"четко найден перелом шейного позвонка;

найдены тяжкие телесные повреждения;

установлена причинно-следственная связь от удара и наступления смерти,

но абсолютно не выявлено никаких хронических заболеваний сосудов головного мозга".

Вместо этого свидетели отказываются свидетельствовать публично или меняют версии событий. В Днепропетровском бюро судебно-медицинской экспертизы настаивают, что Михаил умер от хронической болезни.

Женщина также вспомнила, что на шее покойного еще в павлоградском морге видела странное пятно.

Ксения написала заявление на экспертов

Жена подала заявление на членов комиссии бюро судебно-медицинской экспертизы относительно возможного предоставления заведомо ложного заключения. Дело открыли в октябре 2020 года, однако до сих пор его не расследуют.

Адвокат женщины пояснил, что следователю "почти невозможно спросить судмедэксперта: "он может применением определенной терминологии закрутить свой ответ так, что дознаватель или следователь не сможет сформулировать следующий вопрос, потому что просто банально не поймет ответ на свой вопрос таким специалистом".

Сейчас помочь в деле могло бы привлечение независимого ученого. Полиция говорит, что ищет такого специалиста.

Виновного в предположительно ложной экспертизе до сих пор нет. В 2020 году дело уже закрывали, его возобновления добились через суд.

Основное о гибели Михаила Солонского