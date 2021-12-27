Ксенія Солонська вже два роки намагається довести, що чоловіка вбили, адже є відео моменту трагедії. Проте експертизи суперечать одна одній.

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Жінка дозволила ексгумацію тіла, щоб встановити причину смерті

Чоловік Ксенії помер у 2019 році. За першою версією експертизи – йому стало зле. Адвокат Ксенії Солонської Анатолій Пугач розповів, що мовилось, власне, про серцевий напад.

Зокрема, за словами патологоанатома, смерть природна – від хронічної хвороби. Однак дружина хронічних хвороб у чоловіка не бачила.

Михайло служив у гірничо-рятувальному загоні, і щоб мати змогу працювати в екстремальних ситуаціях під землею, регулярно проходив медогляди. А потім таємнича смерть від хронічної хвороби раптово стала очевидною,

– мовиться у повідомленні.

На відео з камер спостереження помітно, що чоловік помер після удару

На камерах з ночі загибелі чоловіка помітно, що Михайло і його знайомий відійшли від інших та про щось говорили.

"Раптом – з'явився чоловік у чорному костюмі. Камера чітко зафільмувала один удар, який він наніс загиблому. Солонський впав, а коли лежав у передсмертних конвульсіях – всі стояли осторонь", – мовиться у повідомленні.

Згодом невідомий у чорному зник. Виявилось, що:

невідомого у чорному звати Андрій Огли і він спортсмен;

для того, щоб відкрити кримінальну справу потрібен експертний висновок, у якому мають вказати – Михайло помер внаслідок удару;

проте такого висновку нема.

Є якась хронічна хвороба і дуже дивні обставини, що почали відбуватися навколо родини. Спочатку вночі хтось вдерся до квартири сестри Михайла – вкрали гроші, потім скасований похорон, далі – погрози і пропозиції,

– мовиться у повідомленні.

Вдова розповіла, що "представник" пропонував домовитись за 5 тисяч доларів, та вона відмовилася. Натомість тіло направили на комплексну судово-медичну експертизу до обласного центру.

Експерти з Дніпра не знайшли зв'язку між ударом та настанням смерті. Саме вони встановили причиною смерті хронічну хворобу мозку.

Жінка погодилась на ексгумацію тіла

Після цього жінка наважилась на ексгумацію тіла. У березні 2020 року Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗу розбило вщент обидві місцеві експертизи. Ксенія Солонська розповіла про її результати:

"чітко знайдено перелом шийного хребця;

знайдено тяжкі тілесні ушкодження;

встановлено причинно-наслідковий зв'язок від удару та настання смерті,

та абсолютно не виявлено жодних хронічних захворювань судин головного мозку".

Натомість свідки відмовляються свідчити публічно чи змінюють версії подій. У Дніпропетровському бюро судово-медичної експертизи наполягають, що Михайло помер від хронічної хвороби.

Жінка також пригадала, що на шиї покійного ще у павлоградському морзі бачила дивну пляму.

Ксенія написала заяву на експертів

Дружина подала заяву на членів комісії бюро судово-медичної експертизи щодо можливого надання свідомо неправдивого висновку. Справу відкрили у жовтні 2020 року, проте досі її не розслідують.

Адвокат жінки пояснив, що слідчому "майже неможливо попитати судмедексперта: "Він може застосуванням певної термінології закрутити свою відповідь так, що дізнавач або слідчий не зможе сформулювати наступне запитання, бо просто банально не зрозуміє відповідь на своє запитання таким фахівцем".

Наразі допомогти у справі могло б залучення незалежного науковця. Поліція каже, що шукає такого фахівця.

Винного у ймовірно неправдивій експертизі досі немає. У 2020 році справу вже закривали, її поновлення домоглись через суд.

Основне про загибель Михайла Солонського