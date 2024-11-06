Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию городов Украины (АГУ). Отмечается, что к соответствующему решению призывают парламентарии из всех фракций и групп Верховной Рады.

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Депутаты обратились к Правительству по поддержке общин

Депутаты обратили внимание, что пункты 2.30. и 2.31. Бюджетных выводов к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", одобрены Верховной Радой 28 октября, предусматривают отмену изъятия реверсной дотации и зачисления 64% НДФЛ в местные бюджеты.

Отмечается, что в следующем году дотация предусмотрена в 189 общин – это преимущественно маленькие города, поселки и села.

По словам нардепов, эти доходы местных бюджетов являются критически необходимыми для обеспечения муниципалитетами жизненно необходимых жителям общин услуг

Сохранение реверсной дотации и 64% налога с доходов физических лиц в доходной части бюджетов общин необходимо для сохранения способности муниципалитетов содержать инфраструктуру, организовывать работу "Пунктов Незламности" и независимое энергоснабжение критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без поднятия тарифов для населения,

– говорится в обращении народных депутатов.

Ассоциация городов Украины также поддерживает позицию нардепов и отметила, что "объединяет усилия местного самоуправления для сохранения в бюджетах общин единого налога, 64% НДФЛ и реверсной дотации".