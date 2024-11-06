Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію міст України (АМУ). Зазначається, що до відповідного рішення закликають парламентарі з усіх фракцій і груп Верховної Ради.

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Депутати звернулися до Уряду щодо підтримки громад

Депутати звернули увагу, що пункти 2.30. і 2.31. Бюджетних висновків до проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", схвалені Верховною Радою 28 жовтня, передбачають скасування вилучення реверсної дотації та зарахування 64% ПДФО в місцеві бюджети.

Зазначається, що наступного року дотація передбачена у 189 громад – це переважно маленькі міста, селища та села.

За словами нардепів, ці доходи місцевих бюджетів є критично необхідними для забезпечення муніципалітетами життєвонеобхідних мешканцям громад послуг

Збереження реверсної дотації та 64% податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу "Пунктів Незламності" та незалежне енергопостачання критичних об'єктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення,

– йдеться у зверненні народних депутатів.

Асоціація міст України також підтримує позицію нардепів й зазначила, що "обʼєднує зусилля місцевого самоврядування для збереження в бюджетах громад єдиного податку, 64% ПДФО та реверсної дотації".