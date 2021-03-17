Метинвест приобрел Покровскую угольную группу. В ее состав входит несколько предприятий, основными являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

На этих предприятиях уголь добывают, обогащают и реализуют в виде концентрата. Предприятия расположены на подконтрольной Украине территории, буквально за пол сотни километров от оккупированного Донецка.

В Федерации работодателей уверены, что в составе Метинвеста Покровская угольная группа повысит свою эффективность, а ее сотрудники ощутят преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями.

"Сегодня важная задача и для правительства, и для работодателей – это сохранение и создание рабочих мест. А компания, которая инвестирует и собирается создавать новые рабочие места, сохраняющая 11 тысяч существующих рабочих мест – это значительное событие и ответственное инвестиция", – поделился гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Группа компаний Метинвест является одним из мировых лидеров в сфере ESG, она постоянно повышает зарплаты на своих предприятиях и занимается обучением сотрудников. Именно поэтому эксперты уверены, лучшие управленческие практики будут внедрены и в Покровской угольной группе.

Также они отмечают, что благодаря этому приобретению Метинвест сможет уменьшить зависимость Украины от импорта, ведь предполагает бесперебойное снабжение ценными марками угля, а для Шахтоуправления – стабильный клиент, который будет использовать все производимое угля.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что это хороший сигнал и для инвесторов о том, что в Украине можно вкладывать средства в территорию, которая граничит с временно неконтролируемой территорией.

"Это показывает уверенность и Украины, и украинских компаний в том, что эти территории будут развиваться, что туда можно вкладывать средства", – сказал Каленков.