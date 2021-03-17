Метінвест придбав Покровську вугільну групу. До її складу входить кілька підприємств, основними є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

На цих підприємствах вугілля видобувають, збагачують та реалізують у вигляді концентрату. Підприємства розташовані на підконтрольній Україні території, буквально за пів сотні кілометрів від окупованого Донецька.

У Федерації роботодавців впевнені, що у складі Метінвесту Покровська вугільна група підвищить власну ефективність, а її співробітники відчують переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями.

"Сьогодні важлива задача і для уряду, і для роботодавців – це збереження і створення робочих місць. А компанія, яка інвестує і збирається створювати нові робочі місця, яка збереже 11 тисяч існуючих робочих місць – це значна подія і відповідальна інвестиція", – поділився гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Група компаній Метінвест є одним зі світових лідерів в сфері ESG, вона постійно підвищує зарплати на своїх підприємствах та займається навчанням співробітників. Саме тому експерти впевнені, найкращі управлінські практики будуть впроваджені і в Покровській вугільній групі.

Також вони зазначають, що завдяки цьому придбанню Метінвест зможе зменшити залежність України від імпорту, адже передбачає безперебійне постачання цінними марками вугілля, а для Шахтоуправління – стабільний клієнт, який буде використовувати все вироблене вугілля.

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков відзначив, що це хороший сигнал і для інвесторів про те, що в Україні можна вкладати кошти в територію, яка межує з тимчасово неконтрольованою територією.

"Це показує впевненість і України, і українських компаній в тому, що ці території будуть розвиватися, що туди можна вкладати кошти", – сказав Каленков.