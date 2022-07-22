Именно благодаря этому закону стремились предоставить разрешение мужчинам, работающим в ІТ, возможность беспрепятственно уезжать за границу. Обещание властей получило благосклонность ІТ компаний и специалистов, однако встретило значительное общественное сопротивление и критику .

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Что происходит с законопроектом

Ввиду статуса законопроекта на сайте Верховной Рады, 8 июля состоялось его рассмотрение в первом чтении. Медиа все еще не пестрят новостью о "победе" Министерства цифровой трансформации и ІТ компаний над бюрократией украинских властей и о тысячах спасенных украинских ІТ специалистов. А значит, закон еще не прошел проверку на адекватность. На сайте указано, что "Главное управление выражает замечания к представленному законопроекту", хотя точно неизвестно, по каким причинам.

По этому законопроекту в печати звучали два основных вопроса.

Во-первых, такой закон вызвал бы значительное недовольство общества и способствовал дальнейшему его разделению.

Во-вторых, такое разрешение привело бы к уменьшению доходов бюджета Украины.

Мы попытались подробнее разобраться, почему разрешение на выезд ІТ специалистов, как этого хотят крупнейшие сервисные компании – это сознательное разрушение экономики страны, несмотря на заявления властей и представителей ІТ бизнеса.

Налоги заграницей

Украинские ІТ-компании громко заявляют, что ІТ-индустрия остается единственной отраслью, которая продолжает приносить прибыль в бюджет страны и обеспечивает валютные поступления. Предполагается, что уровень доходов в бюджет в июне сократился , ведь война затянулась. Но если часть ІТ специалистов уедет за границу, то и доходы украинского бюджета сократятся еще больше. И произойдет это не только за счет " опосредованных " налогов, таких как налоги от продаж продукции, которую покупали ІТ специалисты в Украине, или создание дополнительных рабочих мест. Произойдет это путем недополучения налогов от самих ІТ специалистов.

Война в Украине длится уже почти 5 месяцев, поэтому те ІТ специалисты, которые с начала вторжения нашли убежище в безопасных государствах, вскоре могут быть вынуждены платить налоги в казну той страны, где они находятся. Речь идет о налоговом резидентстве.

В большинстве стран Европы, куда массово выезжали и дальше продолжат выезжать ІТ специалисты, через 183 дня пребывания в стране наступает момент признания такого человека налоговым резидентом. А значит, такой человек будет вынужден платить налоги в бюджет страны пребывания. Такие страны как Португалия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Молдова, Турция, Грузия и Чехия признают человека налоговым резидентом если он проживает сам, со всей семьей, или только с детьми, на их территории более 183 дней. Из дополнительных факторов – аренда жилья, обучение детей в школе или садике, работа в стране или счет в банке. Так что, если предположить, что ІТ специалист, семья которого уже выехала заграницу, успела приобрести или арендовать себе жилье и отправить ребенка в школу, то отец после шести месяцев в стране будет платить налог уже в бюджет новой страны.

Конечно, можно говорить, что специалисты, официально оформленные как сотрудники, смогут избежать двойного налогообложения благодаря договоренностям между Украиной и западными партнерами. Но и тогда украинский бюджет недополучит , а бюджеты других стран – наоборот.

Следует отметить, что регистрация граждан как физических лиц-предпринимателей является достаточным признаком налоговой резидентности Украины. Но наличие украинского налогового резидентства не означает, что человек не будет считаться резидентом другой страны. Но в случае ФЛП договоренностей о двойном налогообложении между странами не существует. Потому и получается, что налоговая нагрузка на людей будет расти. Европейская Бизнес Ассоциация обращалась к украинским властям с призывом разрешить эту ситуацию, однако результат до сих пор неясен.

Между тем Польша уверяет, что украинцы будут продолжать платить налоги в бюджет Украины, несмотря на полугодовое пребывание в стране, если на протяжении войны центром их жизненных интересов остается Украина. Но если ИТ специалист уже успел купить в Польше квартиру и там уже находится его семья – то возникают вопросы. По другим странам ситуация тоже не до конца ясна.

Согласно данным опроса , который проводил DOU.org, больше всего украинцев сейчас именно в Польше. Меньше их в Германии, Румынии, Испании, Чехии, Турции, Португалии, Болгарии, на Кипре, в Словакии и Венгрии.



Данные по странам по опросу DOU.org / Скриншот

Многие из этих стран руководствуются в определении налогового резидентства только сроком пребывания на территории страны. Так что когда украинцам придется начать платить налоги в новых странах – это только вопрос времени. И учитывая то, насколько сильно они отстаивали свои интересы, не позволяя повышения 5% ставки единого налога в Украине, вряд ли они готовы будут платить два налога в разные бюджеты, пока жить они будут за границей.

Переезд ІТ компаний за границу

Но выезд ІТ специалистов заграницу имеет еще и другое измерение, о котором не так активно говорят. Украинские ІТ компании работают там, где у них есть возможность нанимать людей. Так что если какая-то часть специалистов в сфере ІТ выедет за границу, туда же переместятся ІТ компании со своими офисами и, соответственно, налогами. Такая тенденция уже началась.

Например, компания 3DLook решила открыть следующий офис в одном из польских городов и сейчас активно перевозит туда сотрудников. Остается открытым вопрос, как именно они это делают в то время, когда выезд из Украины для мужчин невозможен. Украинская компания Smart Solutions , Eleks и N-iX открыли офисы в Кракове, а SoftServe решила открыть центр разработки в Румынии. И такая тенденция не окончится.

ІТ компании ожидают , что по окончании войны заграницу уедут еще 18-25% их сотрудников. А значит, компании будут готовить для них инфраструктуру, офисы и рабочие места. Вместе с тем будут подстраивать свои активности под законодательную базу той страны, в которой они будут базироваться. Сейчас более 150 компаний уже релоцировались в той или иной степени. И если такой запрос от ІТ специалистов будет, компании будут продолжать переводить свою деятельность за границу.

Как ІТ компании оформляют своих специалистов за границей

Интересно также проследить, как ІТ-компании оформляют сотрудничество со специалистами в других странах. Для примера Intellias имеет варианты оформления сотрудников по трудовому договору или по специальной альтернативе ФЛП и помогают своим специалистам с разрешением на трудоустройство. Однако Intellias не единственные в своих усилиях. Sigma Software рассматривает возможность оформления своих специалистов как сотрудников локальных зарубежных компаний. SoftServe помогают своим специалистам переехать в страны, где есть собственные хабы, и оказывают им поддержку в легализации в пределах тех же локальных иностранных хабов. Gismart и GoWombat помогут специалистам открыть заграницей аналог украинского ФЛП. А G5 Games будут оформлять релоцированных специалистов официально в зависимости от законодательства страны.

Таким образом, Украина теряет не только опосредованные налоги ІТ специалистов, прямые налоги от ІТ специалистов, а еще и недополучает налоги, которые могли бы платить ІТ компании. И вся ирония в том, что больше всего тех специалистов, которые релоцируются, работают в крупных компаниях, которые могут платить в казну самые большие суммы. В компаниях, где работают более 1200 человек, количество релоцированных специалистов достигает 32%. В средних компаниях количество релоцированных специалистов ниже и составляет около четверти сотрудников, а в небольших компаниях такой показатель самый низкий – 14%.