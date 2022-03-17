Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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Нужно быть очень внимательными

Очевидно, что Россия заранее готовилась к вторжению, поэтому диверсанты могли заехать в Украину еще до войны. Этих людей регулярно выявляют: помогает сотрудничество МВД, СБУ, полиции и местных коммунальных предприятий.

Мы не питаем никаких иллюзий, что часть ДРГ могут находиться в населенных пунктах Украины и ждут подходящего момента. Именно поэтому призываю всех сохранять бдительность и информировать правоохранителей, в частности на 102, относительно диверсантов,

– отметил господин Енин.

Добавим, обнаружить диверсанта можно по многим признакам: у них может быть четкий русский акцент; они обычно не ориентируются на местности и ведут себя нетипично. Обязательно обращайте внимание на людей, которые фотографируют военные объекты, блокпосты и тому подобное.

"Если вы видите, что в съемную квартиру заселились люди брутального телосложения, немногословные, таскают спортивные сумки (в которых может быть оружие – 24 канал) – позвоните в СБУ или полицию", – ранее рассказывал в комментарии 24 каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Если вы увидели подозрительного человека, который может быть диверсантом – звоните на 102 или же пишите на официальный чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot.

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