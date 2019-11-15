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      "Союз птицеводов Украины" выступил в защиту агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка

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      "Союз птицеводов Украины" выступил в защиту агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка

      Ассоциация "Союз птицеводов Украины" заявляет, что поддерживает стремление руководства государства и правоохранительных органов по усилению борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, но просит не превращать крупнейшего производителя яиц в Украине в заложники дела VAB банка.

      Профильная ассоциация в своем обращении заявляет, что обеспокоена происходящими вокруг компании ООО "Аграрный Холдинг Авангард" Олега Бахматюка в связи с расследованием уголовного дела, касающегося производства в отношении ликвидированного ОАО "ВиЭйБи Банк", ведь "Авангард" является крупнейшим производителем яиц куриных в Украине и играет определяющую роль в продовольственной безопасности страны. Кроме того, компания является крупнейшим экспортером данной продукции с долей около 62%, что уже обеспечило поступление в страну более 57 млн. долларов США.

      Птицеводческие предприятия холдинга являються основным бюджетообразующими налогоплательщиками в своих регионах, предоставляя более 5 тыс. рабочих мест в сельской местности. Сегодня предприятия холдинга могут стать заложниками ситуации, которая может привести к дестабилизации их работы или и полной остановки. Кроме прямых экономических убытков, это несет прямую угрозу продовольственной безопасности, хаоса на конкретном продовольственном рынке и может иметь непоправимые экологические последствия для окружающей среды. Считаем, что юридические процессы, происходящие в деле "ВиЭйБи банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с такими крупными производителями, как компания "Агрохолдинг Авангард" ,
      – заявляет "Союз птицеводов Украины".

      Ассоциация считает, что поскольку сам владелец компании неоднократно заявлял о готовности к диалогу с властью и предоставил предложения по уплате задолженности в бюджет страны, конструктивный подход в решении этого вопроса должен стать основным для сохранения рабочих мест, поступления налогов в бюджет, генерации экспортной выручки и поддержания надлежащего инвестиционного климата в стране.

      Это уже третья профильная ассоциация, которая обратилась в поддержку аграрных компаний Олега Бахматюка, которые являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и одним из крупнейших работодателей отрасли. Ранее свои обращения к президенту выдали Федерация работодателей Украины и Украинская аграрная конфедерация.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк
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