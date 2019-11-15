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      "Союз птахівників України" виступив на захист агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка

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      Асоціація "Союз птахівників України" заявляє, що підтримує намагання керівництва держави та правоохоронних органів щодо посилення боротьби з корупцією та економічними злочинами, але просить не перетворювати найбільшого виробника яєць в Україні в заручники справи VAB банку.

      Профільна асоціація у своєму зверненні заявляє, що занепокоєна подіями, що відбуваються навколо компанії ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард" Олега Бахматюка в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи, що стосується провадження стосовно ліквідованого ПАТ "ВіЕйБі Банк", адже "Авангард" є найбільшим виробником яєць курячих в Україні та відіграє визначальну роль в продовольчій безпеці країни. Крім того, компанія є найбільшим експортером даної продукції з часткою біля 62%, що вже забезпечило надходження в країну більше 57 млн. доларів США.

      Птахівничі підприємства холдингу є основними бюджетоутворюючими платниками податків в своїх регіонах, надаючи більше 5 тис. робочих місць в сільській місцевості. Сьогодні підприємства холдингу можуть опинитися заручниками ситуації, що може призвести до дестабілізації їх роботи або й повної зупинки. Крім прямих економічних збитків, це несе пряму загрозу продовольчій безпеці, хаосу на конкретному продовольчому ринку та може мати непоправимі екологічні наслідки для довкілля. Вважаємо, що юридичні процеси, що відбуваються у справі "ВіЕйБі банку", не повинні ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як компанія "Агрохолдинг Авангард",
      – заявляє "Союз птахівників України".

      Асоціація вважає, що оскільки сам власник компанії неодноразово заявляв про готовність до діалогу з владою та надав пропозиції по сплаті заборгованості до бюджету країни, конструктивний підхід у вирішенні цього питання повинен стати основним для збереження робочих місць, надходження податків до бюджету, генерації експортної виручки та підтримки належного інвестиційного клімату в країні.

      Це вже третя профільна асоціація, яка звернулася на підтримку аграрних компаній Олега Бахматюка, які є одними з найбільших платників податків в Україні і одними з найбільших роботодавців галузі. Раніше свої звернення до президента видали Федерація роботодавців України та Українська аграрна конфедерація.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк
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