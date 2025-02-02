Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что это стало возможным после того, как администрация отстранила от должности высокопоставленного служащего в департаменте.

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Помощники Маска получили доступ к платежным системам

В пятницу, 31 января, министр финансов Скотт Бессент одобрил предоставление доступа к правительственной платежной системе для команды под руководством Тома Краузе, исполнительного директора Кремниевой долины, который работает совместно с "Департаментом эффективности правительства" Маска.

По данным журналистов, доступ отказывался предоставить Дэвид А. Лебрик, который несколько десятилетий занимал неполитические должности в Министерстве финансов и исполнял обязанности министра до утверждения Бессента. Однако представители Трампа отправили Лебрика в административный отпуск, после чего он объявил о своей отставке, отправив соответствующее письмо коллегам.

Стоит отметить, что платежная система, управляемая Бюро фискального обслуживания США, обрабатывает более 6 триллионов долларов в год.

Она используется для осуществления выплат социального обеспечения и Medicare, зарплат федеральным работникам, расчетов с государственными подрядчиками, а также для выдачи грантов и налоговых возмещений.

Обычно лишь небольшая группа госслужащих контролирует эти платежные системы, и бывшие чиновники говорят, что участие любого, кто связан с политическими назначенцами, фактически беспрецедентно.