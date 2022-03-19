Сателлиты молчат

Сначала российский президент очень полагался на казахов, после того, как помог Токаеву удержать власть.

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Путин надеялся на ответную помощь от Казахстана. Думал, что Токаев уже у него в кармане. Но получил там отказ.

В определенной степени, киргизы согласились помочь, но это маленькая республика.

А вот Казахстан, Беларусь – это важные компоненты. В отличие от всех остальных, Беларусь – суперважна для Кремля. К тому же Лукашенко Москва взяла в тиски. За "бубенцы", так сказать.

Бацьке деваться некуда

Когда страны НАТО собирались на саммит, чтобы принять решение о передаче нам оружия, российская сторона заявляла, что сделает все, чтобы не допустить доставку оружия конечному адресату. Не исключено, что именно такую ​​задачу Путин поставил и перед Лукашенко на случай присоединения его армии к войне против нас.

Если проследить за риторикой Лукашенко, он пытается избежать участия в войне, потому что понимает, что пойдет в Гаагу вместе с Путиным.

Надеюсь, что общественное мнение белорусов помешает вступлению Лукашенко в войну на полноценной основе.

Чернобыльский набат

На Белорусском направлении в начале вторжения присутствовала некоторая недооценка опасности.

Мы до последнего надеялись, что оттуда удара ждать не стоит. Однако россияне сами себя загнали в ловушку. В той местности невозможно передвигаться по бронетехнике.

А еще есть радиация, из-за пагубного влияния которой, российские солдаты через неделю начнут плохо себя чувствовать. В конце концов они просто там сгниют.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: