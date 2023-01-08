Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Военную помощь России оказывает Иран, в частности, еще следует ждать несколько атак дронами-камикадзе.

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Индия и Китай

Рыбачук отметил, что Индия покупает нефть у России за пол цены, фактически по себестоимости. Так же и Китай. Крупнейшим покупателем энергоносителей России была Европа. Однако вот уже Германия заявила, что с 1 января России у нее нет.

С Индией работают и американцы, и Япония, и Евросоюз. Но здесь не сравнимые вещи. Торговый оборот с Евросоюзом в десятки раз больше, чем с Россией. Если у России забрать энергоносители, там нечего больше импортировать,

– заметил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Иран

Он продолжил, что Иран продает России шахиды, хотя этого не признает. Однако с Ираном больно трудятся Израиль, Турция и США. В частности, говорят о том, что есть договоренности по поставкам России иранских ракет, но их нет. Против же дронов эффективно себя показывают те же Gepard, и они уже не представляют такой угрозы, как изначально.

"Отважится ли Иран давать ракеты среднего и дальнего радиуса действий - большие подозрения. Израиль банально уничтожил некоторые заводы, уничтожил некоторых иранских военных начальников. США ввели в санкционный ряд иранских граждан, работающих и причастных к поставкам оружия России", - подчеркнул Рыбачук.

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КНДР

По его словам, КНДР никогда никому не давала свои ракеты, и есть вопросы в их эффективности. Мы видим, как демонстративно у них происходит пуск некоторых ракет, при диктаторе вместе с семьей. Однако и с КНДР тоже работают.

Я не знаю, насколько союз России и КНДР может противостоять союзу 50 наиболее развитых стран мира. Риторика КНДР, которая будет понимать, против какого ветра она хочет плюнуть, будет меняться в зависимости от того, как близко она будет подходить к переговорам,

– подчеркнул глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

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