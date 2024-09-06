Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что западный мир долгое время занимался разоружением. Но он все равно имеют большой потенциал.

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Кто сильнее

Как отметил Попович, запасы и Запада, и Востока примерно равноценны, если рассматривать все в контексте войны в Украине. Тут глобальное противостояние уже в разгаре. Несмотря на это, наше государство получило лишь небольшое количество артиллерии, танков; есть ограниченное количество самолетов. Нет разрешений на использование дальнобойного оружия и тому подобное.

Запад может дать нам больше. Конечно, определенный запас есть и у России. Они могут рассчитывать на своих союзников. На мой взгляд, имеющиеся запасы более-менее равноценны. Больше все-таки у Запада. Ведь на нашей стороне находится больше государств. Если бы Запад включился на полную, то задавил бы Россию с Ираном и КНДР,

– сказал Попович.

К сожалению, пока Запад не полностью включился. Есть государства вроде стран Балтии или скандинавских стран, которые готовы решительно действовать против России. Но есть и Соединенные Штаты, где продолжают опасаться потенциальной эскалации. Хотя после операции ВСУ в Курской области можно было б действовать решительнее.